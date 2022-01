La Sampdoria batte un colpo: ufficiale l’arrivo di Rincon

Il centrocampista arriva in prestito dal Torino

L'anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per la Sampdoria che nel primo match del 2022 si è visto sconfitto dal Cagliari in quel di Marassi con tanto di rosso per uno dei suoi migliori calciatori: Antonio Candreva. Ma gennaio è anche il mese del calciomercato e quindi una buona notizia per Roberto D'Aversa arriva comunque. Infatti, in queste ore, la società blucerchiata ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tomas Rincon dal Torino.