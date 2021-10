La Sampdoria celebra i numeri di Quagliarella: “Leggendario”

Il bomber blucerchiato nella storia della Serie A

Una rete su rigore per sbloccarsi in campionato e far registrare due record nello stesso momento. Fabio Quagliarella sempre più nella storia della Sampdoria e dalla Serie A. Il centravanti blucerchiato ha preso parte alla festa del gol a Marassi nel pirotecnico 3-3 contro l'Udinese. Un gol dal dischetto che gli è valso due dati statistici da guinness celebrati da Opta e dallo stesso club di Genova.