La Sampdoria fa suo il derby: Spezia ko e primo successo blucerchiato in casa

Successo meritato della squadra blucerchiata contro uno Spezia che non ha mai impensierito Audero

La Sampdoria finalmente vince a casa sua. Dopo due pareggi e due sconfitte la squadra blucerchiata fa suo il derby con lo Spezia vincendo con il risultato di 2-1. Sampdoria molto unita con l'allenatore che era stato messo in discussione in settimana e in campo si è visto come la squadra si sia compattata. In avvio sfortunata autorete di Gyasi sul calcio piazzato di Candreva. Attento Audero su Strelec, ci prova anche Gyasi. Caputo sfiora il bis che trova lo scatenato Candreva. Nella ripresa poca fortuna per Maggiore e Verde, traversa di Bereszynski. Poi all'ultimo secondo la rete dello Spezia del 2-1. Risultato giusto che premia una Samp che però non ha tenuto chiusa la porta per il gol di Verde al 95'. Lo Spezia perde e deve rivedere cosa non ha funzionato specie in avvio di gara.