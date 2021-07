La Sampdoria presenta la nuova maglia: “La più bella del mondo”

Presentata la divisa home per la stagione 2021-22

La Sampdoria è pronta ad affrontare la stagione 2021/2022 e lo farà con la nuova maglia. La squadra ligure ha presentato oggi con un comunicato e diversi post sui vari profili ufficiali social il nuovo kit per la prossima annata. In linea con l’inscalfibile tradizione doriana, la casacca dello sponsor tecnico Macron vede il "baciccia" – pescatore genovese simbolo del club – sul retro sotto la nuca, mentre pantaloncini e calzettoni hanno il bianco come colore principale. E’ possibile acquistare la divisa sul sito ufficiale della squadra e della Macron.