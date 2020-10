La Sampdoria si coccola Damsgaard: è il più giovane marcatore della Serie A 2020-21

La Sampdoria vince e convince e lo fa in un match speciale contro la Lazio, concluso con un netto 3-0. A fronte del gol del solito Quagliarella, i blucerchiati sorridono per le reti di Augello e soprattutto di Mikkel Damsgaard. Il classe 2000, al primo gol stagionale, fa segnare anche un importante record.

La gioia di Damsgaard

Come sottolinea la stessa Sampdoria, Damsgaard è il calciatore più giovane ad aver segnato in questa edizione della Serie A. Primo gol e record dunque per il danese classe 2000 che ha commentato dopo la gara le sue emozioni: “Sono davvero molto felice per questa gara e per il mio gol. La squadra ha lottato unita e io ho segnato il primo gol con questa maglia. Una cosa davvero speciale. Abbiamo finito con tanta forza e potevamo segnare ancora. Il mio gol lo dedico a tutti i miei compagni che mi hanno aiutato e ovviamente alla mia famiglia. Spero di riuscire a continuare così. Abbiamo davanti tanti impegni difficili ma confido che possiamo dire la nostra”.