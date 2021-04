La Sampdoria si gode Candreva: nessuno come lui in Serie A dal 2009/10

Antonio Candreva onnipresente. L’esterno ora alla Sampdoria ha totalizzato un record assoluto in Serie A. Come riporta Opta e sottolinea anche la stessa società blucerchiata, nessuno ha siglato più presenze del classe 1987 nel massimo campionato italiano dal 2009/10 ad oggi.

Il record di Candreva

Nella speciale classifica stilata da Opta, infatti, Candreva si piazza al primo posto con ben 386 apparizioni messe a segno con le maglie di Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter e appunto Sampdoria. Nella graduatoria anche un altro blucerchiato, Fabio Quagliarella che si trova al quinto posto assoluto con 349 presenze di cui 181 con la maglia del club di Genova mentre le altre con quelle di Napoli, Juventus e Torino.

Gli altri tre calciatori inseriti nella top 5 dal 2009/10 ad oggi sono Bonucci (385), Nainggolan (360) e Palacio(350). Da sottolineare come l’attaccante del Bologna sia l’unico straniero in questa speciale classifica. Un risultato davvero ottimo per l’argentino ex Inter.