La Sampdoria sorride a metà: segna Caputo poi il Verona pareggia

Più di 1500 tifosi doriani al Bentegodi

Dopo tre sconfitte consecutive, la Salernitana pareggia sul campo del Verona al termine di una gara combattuta. Liguri ordinati e diligenti ma poco pericolosi in avanti. La squadra di Giampaolo rischia nel primo tempo su una conclusione di Faraoni ma poi passa in vantaggio con Caputo che ribadisce in rete un rigore da lui stesso calciato e respinto da Montipò. Nella ripresa i blucerchiati difendono senza correre molti rischi ma non riescono a fermare Caprari che fa 1-1 dribblando anche Audero. Samp a +8 sulla Salernitana.