La Sampdoria travolge la Fiorentina a Marassi

Poker blucerchiato alla Viola mai entrata in campo

Successo netto a Marassi della Sampdoria, già sicura della salvezza per i risultati di ieri, che davanti al proprio pubblico ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 4-1. Gran gioco e doppio vantaggio dopo i primi 45 minuti grazie alle reti di Ferrari e di un ispirato Quagliarella, rilanciato titolare. Nella ripresa il gol della sicurezza di Thorsby e poker blucerchiato di Sabiri poi rete per gli ospiti di Gonzalez su rigore. Fiorentina deludente e mai pervenuta in una partita che, in caso di vittoria, avrebbe potuto dare il quinto posto a pari merito con la Lazio. La squadra di Giampaolo in classifica ha raggiunto lo Spezia a 36 punti.