Risultato giusto al Penzo

Al Penzo è finita in parità il match tra il Venezia e l'Empoli. L’Empoli domina nel primo tempo, crea diverse occasioni e trova il vantaggio con Zurkowski. Nella ripresa Zanetti manda in campo il nuovo acquisto Nani che impiega mno di 2’ a servire l’assist a Okereke per il gol del pareggio. Un punto che alla fine accontenta tutti.