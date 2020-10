La Serie A apre ai fondi e campionato tratterà in esclusiva con Cvc

Fumata bianca in Lega calcio per l’accesso ai fondi. Alla fine è passata la linea del presidente Paolo Dal Pino. Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti, la Serie A apre all’ingresso dei fondi di private equity e muove un passo fondamentale verso il futuro, in relazione alla gestione dei diritti televisivi e degli aspetti commerciali.

Il massimo campionato italiano andrà avanti a trattare in esclusiva con CVC Capital Partners, il fondo che ha presentato una proposta per il 10% della media company della Serie A insieme ad Advent e Fsi. Esclusi dalla corsa Bain Capital (in coppia con Nb Renaissance) e la statunitense Fortress, che aveva provato un inserimento last minute. Lo riporta calciefinanza.it.