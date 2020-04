La Serie A può riprendere, allenamenti speciali e tamponi ogni 4 giorni: le linee guida dettate dalla Federmedici

Nulla sarà più come prima. La Serie A tornerà in campo dopo l’emergenza coronavirus, ma tutto il mondo legato al pallone non potrà far finta che nulla sia accaduto. La pandemia da Covid-19 ha imposto lo stop alle competizioni sportive e solo in caso di massima sicurezza, tutto potrà ricominciare.

Ecco perché si sta provando a tracciare alcune linee guida per provare far ripartire il sistema calcio. La salute delle persone, staff, giocatori e tifosi prima di tutto. Lo stanno, oramai, affermando in tanti, e adesso potrebbero esserci anche delle regole precise per realizzare tutto questo.

SISTEMA – La Federmedici ha già ipotizzato alcuni passaggi fondamentali atti a garantire la sicurezza dei diretti interessati: calciatori divisi in due gruppi agli allenamenti e tampone ogni 4 giorni ai non immunizzati. Ovviamente esami del sangue frequenti e una ripresa del lavoro fisico graduale. Di vitale importanza, prima di tutto, sarà ottenere nuovamente l’idoneità sportiva: un’analisi molto attenta di tutto ciò che concerne la salute del calciatore. In secondo luogo, la diversità delle sessioni di squadra con allenamenti speciali: da una parte un gruppo composto da positivi accertati e guariti, ma anche chi può aver avuto sintomi riconducibili al coronavirus; dall’altra i negativi o semplicemente gli asintomatici che sono stati a contatto con i positivi. Terza fase, ma non meno importante i tamponi. In base all’esito si capirà se sarò necessario effettuare il testo o meno ogni 4 giorni.

ATTENZIONE – Chiaramente il tutto verrà effettuato con la massima attenzione, specie nei casi dei calciatori colpiti dal virus. La Federcalcio, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha interpellato la sua commissione scientifica per definire un’indispensabile percorso di controlli prima dell’eventuale ripartenza. In modo particolare dovranno essere seguiti con riguardo alcuni parametri degli atleti in modo anche da cercare di eslcudere ciò che si sta cercando di evitare, ovvero il ripresentarsi di un caso e, dunque, l’interruzione ulteriore della stagione che metterebbe fine definitivamente all’annata 2019-2020.