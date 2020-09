La Serie A riapre gli stadi! Due partite della prima giornata si giocheranno a porte aperte

Una notizia bellissima per tutto il calcio italiano: l’Emilia-Romagna ha dato l’ok per la riapertura degli stadi a 1000 persone. I due match della giornata di Serie A che si giocheranno nella regione, ovvero Sassuolo-Cagliari e Parma-Napoli potranno dunque vantare i tifosi sugli spalti.

TORNANO I TIFOSI

La notizia sembrava avvicinarsi piano piano, si intravedeva da lontano. Alla fine è arrivata una boccata di ossigeno puro per il calcio italiano che tornerà a riaprire gli stadi, seppur inizialmente a mille persone. Il via libera, ad ora, è arrivato solo dalla regione Emilia-Romagna, anche se non è escluso che nei prossimi giorni altre regioni possano seguire a raffica la decisione presa. Saranno dunque Sassuolo-Cagliari e Parma-Napoli i due match con i riflettori puntati addosso nella prima giornata. Proprio i ducali erano stati il primo club italiano a far tornare i tifosi in un impianto di Serie A, vista l’amichevole di qualche settimana fa tra Parma ed Empoli.

