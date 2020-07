La Spal cade a Brescia ed è in B. Vittoria salvezza del Genoa. Ok Fiorentina e Napoli

Giornata di verdetti in Serie A. Nelle gare delle 19.30

Napoli – Udinese

Nella prima parte di gara il Napoli alza poco i ritmi preferendo il possesso del pallone mentre l’Udinese aspetta attenta nella propria metà campo. La squadra di Gattuso ci prova fino al 20esimo con attacchi timidi che non mettono paura a Musso e due minuti dopo a sorpresa sono gli uomini di Gotti a passare in vantaggio con la rete di De Paul. Su cross di Zeegelaar l’argentino di fa trovare pronto e in area batte Ospina. Passano dieci minuti e il Napoli riesce a pareggiare il match grazie al gol di Milik entrato per sostituire l’infortunato Mertens. Nel finale di primo tempo la squadra di casa ci prova ancora ma l’Udinese si chiude bene in difesa. Nella ripresa i ritmi non sono altissimi e il Napoli gestisce il possesso. Il primo acuto è quello dell’ex Zielinski che al 60esimo colpisce la traversa. Nel recupero Politano regala i tre punti a Gattuso.

Fiorentina – Torino

Vittoria meritata della Fiorentina che già nel primo tempo prende in mano la partita. La squadra di Iachini trova il gol dopo due minuti complice l’autogol di Lyanco che devia un tiro di Kouame. I Viola gestiscono il possesso e dopo il vantaggio non hanno interesse ad alzare il ritmo della partita. Il Torino si fa vedere poco dalle parti di Terracciano e la vittoria contro il Lecce sembra già un lontano ricordo. La prima vera occasione per Longo e i suoi arriva nel secondo tempo con Belotti che dopo aver saltato Terracciano si porta il pallone oltre la linea di fondo. Al 74esimo i granata colpiscono un legno con il solito Belotti e un minuto dopo la Fiore raddoppia con Patrick Cutrone.

Genoa – Lecce

Scontro salvezza importante quello tra Genoa e Lecce e la partita già dai primi minuti si carica di nervosismo. La prima occasione capita tra i piedi di Pandev, ma il macedone calcia troppo debole per impensierire Gabriel. Al 7′ minuto i padroni di casa passano in vantaggio con Sanabria: servito da Pandev il giocatore entra in area di rigore e con un tiro piuttosto fortunato batte il portiere brasiliano. Il Lecce prova a reagire facendosi vedere nella metà campo del Grifone e la prima occasione arriva al 39esimo, ma Farias, solo in area, manca lo specchio della porta. Al 45esimo gli ospiti conquistano il calcio di rigore, ma Mancosu spara alle stelle. Nella seconda parte Lapadula si divora subito il gol del pareggio, ma Mancosu si fa perdonare pareggiando i conti al 60esimo. Il Genoa nel finale si riversa in attacco e la rete del vantaggio arriva a 9 dalla fine con Jagiello. Il giocatore rossoblù calcia sul palo e la palla sbatte poi sulla schiena di Gabriel finendo in porta.

Brescia – Spal

Termina a Brescia il campionato di Serie A della Spal. Gli uomini di Di Biagio passano in vantaggio nel primo tempo con Dabo, ma nella ripresa la doppietta di Zhmral spediscono la squadra spallina in Serie B.