La Spal come il Bayern: la misura di sicurezza contro il Coronavirus

Tutto il mondo ormai, sportivo e non, sta prendendo precauzioni per evitare il contagio del Coronavirus. Parecchi i club di calcio europei che si sono attrezzati autonomamente per contenere il rischio della diffusione dell’epidemia. Poco fa anche la Premier League ha emesso un comunicato nel quale vieta dal prossimo weekend le strette di mano tra i giocatori e gli ufficiali di gara.

SPAL – In Italia anche la Spal ha fatto sapere di tutelarsi e lo farà in stile Bayern Monaco. Come i bavaresi infatti, la Spal vieta ai suoi tesserati di scattare foto con i tifosi e di firmare autografi. Questo il comunicato della società: “S.P.A.L. srl comunica che sulla base dei provvedimenti governativi emanati in materia sanitaria sulla situazione Coronavirus da domani, venerdì 6 marzo, non sarà possibile incontrare per foto e autografi giocatori e/o staff tecnico della prima squadra biancazzurra al termine di allenamenti e partite all’esterno del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL e/o allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara”.