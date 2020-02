La Spal conferma Semplici dopo il tracollo di Roma

Un risultato difficile da digerire, ma Leonardo Semplici non si muove. Il silenzio stampa seguito alla sconfitta per 5-1 contro la Lazio aveva fatto pensare ad un cambio in panchina. Voce smentita però dalla dirigenza del club ferrarese che, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com ha deciso di dare ancora fiducia a Semplici.

MERCATO – La Spal sul mercato ha lavorato tanto portando alla corte del tecnico toscano giocatori che possano garantire prestazioni di livello. La dirigenza quindi vorrebbe concedere più tempo a Semplici per far integrare i nuovi. Un ko quello di Roma che sarà comunque difficile da digerire e ora la lotta salvezza entra sempre più nel pieno. Semplici confermato dunque, ma la panchina potrebbe ballare ancora.