La stoccata di Gentile: “Nel calcio italiano vanno avanti solo i raccomandati”

Claudio Gentile è stato per anni un pilastro della Juventus e della nazionale. Con la maglia azzurra ha vinto il mondiale dell’82 e dopo il ritiro ha ricoperto anche il ruolo di Ct dell’Under 21. Intervistato dal Giornale, l’ex difensore ha usato toni molto duri per parlare dell’attuale sistema calcio italiano.

RACCOMANDATI – “I problemi del calcio partono dall’aver tolto dalla scena il talento. Da anni infatti non vanno avanti i più bravi, ma i raccomandati, quelli che hanno genitori che possono pagare i club per far fare strada ai propri figli nei club tagliando fuori la concorrenza. Ai miei tempi andava avanti chi era bravo, ora invece comandano altre dinamiche e negli anni ho visto tanti ragazzi con qualità mollare perché sorpassati dai raccomandati”.

TAGLIATO FUORI – Alla domanda su un suo possibile ritorno in panchina, l’ex giocatore ha risposto così: “Ormai sono tagliato fuori, dicendo la verità mi hanno messo da parte. Ho avuto qualche chiamata dall’estero, ma dall’Italia nulla e va bene così. Preferisco restare a casa che prendere farmi imporre le decisioni”.