La tifosa di Cristiano Ronaldo Lilli Gruber racconta la malattia e l’assenza dagli schermi

Cristiano Ronaldo ha una tifosa d’eccezione. Lilli Gruber, giornalista e volto noto della Rai e poi di La7, ha ammesso recentemente di avere un debole per il portoghese. “Mi piace tutto anche il di dietro” ha detto la giornalista sudtirolese che da qualche giorno non è più al suo solito posto nella trasmissione «Otto e mezzo». La Gruber ha cercato rifugio nella sua casa in Alto Adige durante il periodo di assenza dal video. Lilli Gruber ammette di avere preteso troppo da se stessa. «Oggi» ha anticipato alcuni stralci della intervista in esclusiva. «Ho avuto un cedimento fisico, un momento di stanchezza totale. Ho tirato troppo la corda e alla fine si è spezzata», esordisce Lilli Gruber nel raccontare a Oggi la sua malattia, che ha alimentato in settembre tante congetture.

«Per la mia educazione, sono abituata ad andare avanti con la forza di volontà e ad essere molto disciplinata», è la sua descrizione di se stessa. «Il mio lavoro mi appassiona tanto e capita che esageri. Questa volta mi ha portato qualche giorno in ospedale e poi… a casa. La casa della mia famiglia in Sudtirolo, in mezzo ai vigneti, su una collina». Il ritorno in famiglia è stato importante per ritrovare le forze. «In famiglia mi hanno coccolato e mia sorella Micki un po’ mi ha sgridato: “Lo sai che non devi esagerare”. Non avevo fatto vacanze per scrivere il libro “Tempesta”, poi è ricominciato “Otto e mezzo” e alla fine…».