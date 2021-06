Ladri in casa, Matri: “Riportami la maglia d’esordio con il Milan”

Attraverso un messaggio sui social, Matri si è rivolto ai ladri che hanno fatto irruzione in casa dei genitori

Matri ha inviato un messaggio ai rapinatori: "Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n’é una che per te avrà sicuramente un valore economico ma per me ha un valore affettivo ed è la maglia del Milan del mio esordio in Serie A. So che scrivendolo qui non risolvo nulla, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l’indirizzo lo conosci…". L’esordio del classe 1984 risale al 24 maggio 2003, contro il Piacenza.