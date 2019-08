L’affondo di Bergonzi: “Errori incredibili, i giovani arbitri devono svegliarsi, altrimenti sarà un disastro”

Una prima giornata da dimenticare dal punto di vista arbitrale. Sono stati infatti numerosi gli episodi al centro di polemiche, con l’ex direttore di gara Mauro Bergonzi che, alla trasmissione radio Maracanà, ha così commentato la situazione.

“Ci sono molte preoccupazioni ed incertezze e all’arbitraggio di Fiorentina-Napoli do 4. A questi arbitri manca la personalità: più ci sarà la tecnologia, più ci sarà il rischio che i direttori di gara non abbiano personalità. Saranno molto bravi con i monitor, ma sempre meno sul campo, con meno coraggio e qualità. Speriamo che questo primo turno di campionato non sia stato l’inizio di un anno molto delicato. A fine stagione lascerà Rocchi, l’anno dopo toccherà a Orsato: se i giovani non si svegliano sarà un disastro. Il rigore del Brescia? Darlo significa non aver mai giocato a calcio”.