L’affondo di Zoff: “Campionato falsato”

L’emergenza Coronavirus sta avendo importanti conseguenze sul campionato di Serie A, con numerosi match rinviati nelle ultime due settimane. Sulla questione, ai microfoni di Radio Rai, si è espresso l’ex portiere Dino Zoff.

CAMPIONATO FALSATO – “Rimandare Juventus-Inter ha creatoo problemi a non finire. Sarebbe stato meglio fare una sosta per tutti se ce n’era bisogno, così si falsa un po’. Se si rimettesse tutto in regola tra qualche giorno è un conto, altrimenti diventa complicato. Lazio favorita? No, però sicuramente i biancocelesti si stancano di meno visto che non ha neanche le coppe. Al di là di questo, si è creato un po’ di scompiglio con situazioni poco chiare”.

INFANTINO AVVERTE: “VALUTIAMO RINVIO EUROPEI”