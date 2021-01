L’agente di Bastoni: “Alessandro è un predestinato, ma non è il momento di rinnovare con l’Inter”

Tullio Tinti, agente del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Radio1Sport per parlare della situazione legata al rinnovo del contratto: “Credo che Alessandro sia un predestinato. Non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età. Forse solo Maldini. Davanti ha un futuro radioso e se lo merita. Il rinnovo? Siamo fermi in questo momento, c’è una situazione economica generale che è piuttosto complicata. Non è il momento di trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Il giocatore è forte e quindi può anche aspettare”.