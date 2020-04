L’agente di Hurtado rivela: “La Juventus ha chiesto informazioni”

Jan Carlos Hurtado è sicuramente un prospetto interessante. Classe 2000, il giocatore venezuelano è nel mirino di molte squadre, anche italiane. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Roma, ma l’agente del giocatore ha rivelato il nome di un’altra squadra del nostro campionato.

JUVENTUS – Durante un’intervista a Radio La Red Rodolfo Baque ha dichiarato: “Se dicessi i club che mi han chiamato per lui… Dalla Juventus è arrivato qualcuno a chiedere di lui. I due numeri nove che cercano sono Gaich e Hurtado, in Argentina. La Roma? Era molto amico di De Rossi, abitava di fronte a casa sua e lo portava tutti i giorni agli allenamenti. Dalla Roma non ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi han detto nulla. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca”.