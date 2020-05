L’agente di Jorginho apre la porta alla Juventus: “A tutti piacerebbe giocarci”

Nel Napoli di Sarri uno dei fari del centrocampo era senz’altro Jorginho. Il giocatore di origini brasiliane, ma italiano dal 2012, ha ritrovato l’allenatore toscano al Chelsea, ma l’esperienza non è andata secondo i piani. I Blues sono riusciti a trionfare in Europa League, ma in campionato hanno faticato a stare dietro a Manchester City e Liverpool.

Idea Juventus

Il calciomercato intanto si avvicina e come spesso accade alcuni nomi vengono accostati ad altre squadre. Nel caso di Jorginho si parla di Juventus. Il suo agente ha smentito, lasciando però uno spiraglio aperto: “La Juve è uno dei top club in Europa. A tutti piacerebbe giocarci. Ritrovare Sarri? Ripeto, la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico europeo. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione”.