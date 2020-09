L’agente di Paulo Dybala è a Torino, in programma un incontro con la società

Paulo Dybala è stato sicuramente uno dei giocatori più positivi della scorsa stagione. L’argentino ha sfoderato prestazioni all’altezza delle sue qualità, rispondendo sul campo ad una cessione che sembrava ad un passo. Il 26enne è pronto a ripetere le giocate viste finora, anche se c’è curiosità con il cambio in panchina.

DYBALA-JUVENTUS: PROVE DI RINNOVO

Nel frattempo la società bianconera è al lavoro su due fronti. Da una parte c’è l’acquisto di Luis Suarez che giovedì dovrebbe sostenere l’esame di italiano per il passaporto, mentre dall’altra parte c’è il rinnovo di Paulo Dybala. In queste ore l’agente del giocatore è arrivato a Torino per incontrare la società. Il contratto dell’ex Palermo scade nel 2022 e c’è necessità da parte dei bianconeri di blindare il loro talento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.