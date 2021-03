L’allarme di Zaccheroni: “Non è più lo stesso Milan, ha perso fiducia”

Lo storico ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni ha commentato ai microfoni di Sky Sport il particolare momento che sta vivendo la squadra milanese. La banda Pioli sembrava aver superato le difficoltà delle ultime settimane con la vittoria di Roma, ma il pareggio di ieri contro l’Udinese ha riacceso dubbi e polemiche: “Ho visto la gara di ieri con l’Udinese e mi aspettavo decisamente di più, ciò che mi spaventa del Milan è la perdita di fiducia. La squadra non l’ho mai vista così poco bene. Peccato, perché sotto il punto di vista del gioco espresso era riuscita a esaltarmi, a divertirmi, ma ieri non era quella squadra: sbilanciata, lunga, che non ha la fiducia vista fino a qualche settimana fa. L’Udinese pur non giocando una gara eccellente è riuscita a mettere il Milan in grande difficoltà”.