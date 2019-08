Lampo Calhanoglu, sorriso Giampaolo: Milan batte Brescia 1-0

Una prodezza di Hakan Calhanoglu cancella i dubbi in casa Milan. Il trequartista turco trova il gol che stende il Brescia con un preciso colpo di testa al 12′. Una preziosa boccata d’ossigeno dopo una settimana piena di interrogativi per la squadra di Marco Giampaolo. Si fermano le Rondinelle, vincitrici in casa del Cagliari meno di sette giorni di fa.

LA GARA – I rossoneri schierano André Silva al posto di Piatek ed optano per un 4-3-2-1. La scelta di Giampaolo sembra dare i risultati sperati quando al 12′ arriva il vantaggio di Calhanoglu. La reazione del Brescia non tarda ad arrivare, ma Sabelli si divora un gol facile, imitato poco dopo dall’altra parte da Silva. Sempre lo stesso Sabelli impegna sul finire del primo tempo Donnarumma. Nella ripresa è sempre il Milan a condurre la partita. I padroni di casa non riescono a chiudere la partita e si espongono nel finale alle sortite delle Rondinelle. Il Diavolo resta comunque più pericoloso. Kessie si divora il 2-0 in due occasioni nel finale, complice anche una super parata di Joronen. Non è più fortunato Piatek, che trova l’opposizione sulla riga da parte dei difensori bresciani. Poco male perché alla fine il risultato non cambia.