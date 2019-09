Lampo di Inglese, Torino al tappeto: vince il Parma 3-2

Emozioni e ribaltamenti caratterizzano il posticipo della sesta giornata. Parma e Torino si danno battaglia, alternando azioni e fasi favorevoli. Finisce 3-2 per gli emiliani che risalgono in classifica e si avvicinano alle zone alte, mentre i granata fermano la rincorsa alla zona Europa. Botta e risposta nel primo tempo. Dopo 2 minuti lo stadio Tardini è in festa: Kulusevski intercetta il tiro-cross di Gervinho ed insacca. Il Torino reagisce e trova il pareggio con Ansaldi che colpisce perfettamente di testa. I granata prendono coraggio, nonostante l’espulsione di Bremer, e passano in vantaggio con la rete di Belotti dagli undici metri al 43′. In pieno recupero Cornelius pareggia con una staffilata di sinistro. Nella ripresa il Parma torna a spingere, ma sbatte contro un sontuoso Sirigu. Il portiere granata, bravo a parare un rigore a Gervinho nel primo tempo, si supera in due occasioni, su Pezzella e Cornelius, mentre Hernani sfiora la traversa. All’87’ il Parma passa: cross rasoterra di Gervinho su cui si avventa Inglese, bravissimo a battere Sirigu e ad innescare la festa gialloblu.