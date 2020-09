Lampo Leicester, attaccante della Roma ad un passo

Mercato caldo anche in casa Roma. I giallorossi sono alle prese con la probabile partenza di Dzeko e l’arrivo di Milik. Una volta arrivato il polacco, ecco che l’ex City avrebbe l’autostrada spalancata per raggiungere Torino e la Juventus, sempre più rassegnata ad aver perso Suarez.

ROMA, LEICESTER SU UNDER

Nell’attesa di ufficializzare il colpo Kumbulla, ecco che i giallorossi hanno ricevuto un’offerta del Leicester City per Cengiz Under. L’esterno turco potrebbe approdare in Premier con la formula del prestito con diritto di riscatto. Finora si è parlato di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma si aspetta l’ufficialità per capire quanto sarà la cifra pattuita. Secondo quanto raccontato da Gianlucadimarzio il giocatore sembrerebbe ad un passo dalla sua nuova avventura.