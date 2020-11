Lampo Samp con Jankto, pari del Genoa con Scamacca: il derby finisce 1-1

Botta e risposta a Marassi. Il derby di Genova era attesissimo da entrambe le parti e c’erano grandi aspettative. La stracittadina non ha deluso con Sampdoria e Genoa impegnate in un duello serratissimo. Finisce 1-1.

LA GARA

La sfida si infiamma già nel primo tempo. Al 5′ Padev va al tiro: conclusione smorzata e palla che sfiora la porta di Audero. Appena riesce, però, è la Sampdoria a colpire. Jankto avanza palla al piede, salta Criscito e batte Perin sul secondo palo. Il Genoa non si arrende e risponde in maniera veemente. Prima Audero si supera con un miracolo sul colpo di testa di Zapata. Poi il portiere deve capitolare sulla conclusione di Scamacca che riceve palla e si gira improvvisamente battendo l’estremo difensore. Sul finire di primo tempo, pericoli da entrambe le parti, ma nessuno inquadra la porta avversaria con conclusioni da buona posizione. Nella ripresa Pandev ci riprova, ma ancora una volta non trova lo specchio. Ben diversa la conclusione di Keita Balde che si stampa sul palo; sul proseguimento dell’azione Damsgaard spara fuori con la porta spalancata. Il risultato non cambia: finisce 1-1.