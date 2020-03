Lapo Elkann attacca Cobolli Gigli: “Prenda esempio da Cristiano Ronaldo”

La partenza dei giocatori della Juventus aveva fatto molto parlare nei giorni scorsi. La società bianconera aveva chiarito che i viaggi erano stati comunque autorizzati. Anche quello di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo una seconda volta per passare la quarantena insieme alla madre che sta recuperando dopo l’ictus di inizio marzo.

ALL’ATTACCO – Un viaggio che ha innescato molte polemiche alle quali si è aggiunto anche l’ex presidente Cobolli Gigli. Queste le sue parole riguardo a CR7: “La situazione si è complicata da quando Ronaldo è andato via: diceva di averlo fatto per la mamma ma poi si è mostrato nella sua mega piscina“. Pronta però è arrivata su Twitter la risposta di Lapo Elkann corso in difesa del giocatore: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza? CR7 we love you“.