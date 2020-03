Lapo Elkann attacca Lotito: “Hai una laurea in virologia o in statistica? Illuminaci…”

Duro scontro tra la Juventus ed il presidente della Lazio Claudio Lotito. Dopo la stoccata del numero uno bianconero Andrea Agnelli, il quale ha chiesto ironicamente al patron biancoceleste se fosse virologo vista la sua affermazione su una presunta remissione del Coronavirus, a rincarare la dose, attraverso il proprio profilo Twitter, è intervenuto Lapo Elkann.

TWEET – “Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”.