Lapo Elkann: “Cristiano Ronaldo vittima di opportunisti senza scrupoli”

Il portoghese è stato accusato di violenza sessuale da Kathryn Mayorga

Non è un periodo semplice per Cristiano Ronaldo. Oltre ai risultati non esaltanti in campo con la maglia della Juventus, il portoghese deve fare i conti anche con le accuse di molestie sessuali da parte di Kathryn Mayorga. La richiesta di risarcimento ammonterebbe a ben 65 milioni di euro. Una cifra enorme per il portoghese dei bianconeri.