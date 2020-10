Lapo Elkann incoraggia Cristiano Ronaldo: “Sei un guerriero, sono con te”

Il mondo del calcio è sconvolto da una notizia clamorosa: Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio stata la Federazione portoghese. Oggi è arrivata la conferma dopo un tampone dall’esito incerto. Il nuovo test ha confermato la non negatività per l’attaccante della Juventus che resta comunque asintomatico.

SOSTEGNO

Attorno a Ronaldo si stringe il mondo Juve. Anche Lapo Elkann ha voluto manifestare la sua vicinanza al campione lusitano in questo momento così complicato. L’imprenditore della famiglia Agnelli ha esternato il suo pensiero via Twitter: “Sei un vero guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Un grande abbraccio amico mio. Rimettiti Presto perché noi aspettiamo il ritorno del re”.