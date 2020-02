Lapo Elkann se la ride: il messaggio social dopo la sconfitta dell’Inter con la Lazio

La Juventus vince contro il Brescia e la Lazio batte l’Inter in rimonta. Giornata perfetta per i colori bianconeri che esultano per la vetta della classifica ritrovata in solitaria. Anche un tifoso d’eccellenza non fa mancare il proprio pensiero riguarda al weekend positivo vissuto. Si tratta di Lapo Elkann che sulla propria pagina Twitter ha voluto festeggiare con un messaggio di sfottò nei confronti dei rivali nerazzurri: “La Zebra ride e l’Aquila vola”. Chiaro il riferimento al successo della squadra di Sarri e a quella di Inzaghi. Neppure citata l’Inter di Conte, ko proprio contro i biancocelesti.