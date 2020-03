L’appello di Begovic: “Aiutiamo la madre del mio agente. E’ bloccata in India”

In questo momento di profonda crisi sanitaria ed economica, sono tante le persone rimaste bloccate all’estero. Le varie restrizioni hanno impedito a tanti di rientrare nel paese di origine e per questo anche i governi si stanno muovendo. A chiedere aiuto è anche Asmir Begovic. Il portiere del Milan ha lanciato un appello per aiutare il suo agente.

PETIZIONE – Su Twitter il portiere ha riferito che la mamma del suo agente si trova bloccata in India e non riesce a tornare indietro: “La madre sessantasettenne del mio caro amico e agente è bloccata a Goa in India, insieme a centinaia di altri cittadini britannici. Con l’India in completo lockdown, per loro sta diventando difficile trovare cibo e acqua. Firma questa petizione per implorare il governo britannico a rimpatriare questi cittadini”. Sotto il tweet, l’ex portiere dello Stoke City ha linkato il sito dove firmare la petizione.