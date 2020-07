Lasagna bomber della ripresa, meglio di lui solo…Cristiano Ronaldo!

Nonostante la sconfitta pesante contro la Sampdoria, l’Udinese può sorridere pensando all’ennesimo gol di Kevin Lasagna. L’attaccante in campionato finora ha segnato 9 gol, ma la maggior parte di questi sono arrivati dopo la ripresa del campionato.

LASAGNA COME CRISTIANO RONALDO

Prima del lockdown l’ex attaccante del Carpi era fermo a quota 3 gol, veramente pochi per le qualità del centravanti 28enne. Dopo la ripresa della Serie A il suo trend si è incredibilmente invertito. Secondo quanto riportato da Opta infatti, Lasagna ha segnato ben 6 volte dal 23 giugno ad oggi. Un ritmo superato finora solamente da Cristiano Ronaldo, fermo a quota 7. Insomma, un podio condiviso non con uno qualsiasi per Lasagna che ora ha come obiettivo quello di regalare la salvezza alla sua Udinese.