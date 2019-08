Lasagna, l’agente: “Il Napoli? Magari…”

Due stagioni da protagonista, quelle vissute da Kevin Lasagna con la maglia dell’Udinese. L’attaccante ha infatti realizzato complessivamente 18 reti, catturando l’attenzione di molti nostri club. Del futuro del giocatore, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato il suo agente Massimo Briaschi.

NAPOLI – “Lasagna a Napoli? Mi piacerebbe, è ovvio, ma Kevin è un giocatore dell’Udinese e credo che non si muoverà. So che i due club in passato hanno fatto operazioni importanti, ma spetta a loro dover valutare se Lasagna può lasciare Udine e se potrebbe far parte del progetto azzurro. Giuntoli è un po’ che non lo sento, in ogni caso prima dovrebbero parlarsi le due società, anche perché Kevin è considerato al momento una pedina importante dai friulani. Piace perché ha caratteristiche uniche in Italia, con potenza fisica, progressione, forza e freddezza sottoporta”.