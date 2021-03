L’Asl di Torino: “Varianti in espansione, giusto non far partire la squadra”

Il mancato svolgimento della gara tra Lazio e Torino ha suscitato un vespaio di polemiche. I biancocelesti chiedono il 3-0 a tavolino, mentre i granata confermano l’impossibilità di partire per scelta dell’Asl di Torino, allarmata dall’aumento di casi Covid all’interno della squadra.

SPIEGAZIONE

L’Asl di Torino ha fornito una spiegazione dell’accaduto per bocca del dottor Carlo Picco. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ”La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria”.