Atalanta che tonfo! Pereiro regala al Cagliari tre punti d’oro per la salvezza

Risultato enorme per il campionato degli isolani

Sorpresona al Gewiss Stadium di Bergamo con il Cagliari che ha battuto l'Atalanta con il risultato di 2-1. Gli isolani nel secondo tempo hanno sfondato in due circostanze con la Dea che si è fatta sorprendere. Le difficoltà nerazzurre hanno esaltato il Cagliari che dopo l'espulsione dell'atalantino Musso ha goduto della superiorità portando a casa i tre punti importantissimi per la salvezza. Mazzarri a corto di attaccanti (Keita Balde in Coppa d'Africa, Joao squalificato, problema muscolare per Pavoletti) si affida a Pereiro ed è proprio l'uruguagio a sbloccare il risultato e poco dopo a provocare l'espulsione di Musso. Gasp inserisce Boga e Zapata e la Dea reagisce: Palomino di testa trova l'1-1. Ma il pari dura poco: raddoppia Pereiro. Poi Duvan costretto a uscire, una ricaduta poco rassicurante. Nella ripresa l'Atalanta ha spinto ma con poche idee e intensità. Pesante vittoria degli isolani e stop che complica la strada per la Champions League dell'Atalanta che non riesce a fare bene contro avversari che si chiudono.