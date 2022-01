L’Atalanta in emergenza frena la Lazio all’Olimpico (0-0)

tanti i giovani schierati da Gasperini stasera all'Olimpico

L'Atalanta è riuscita a pareggiare contro la Lazio all'Olimpico nonostante le tantissime assenze. Secondo tempo più vivace del primo e risultato che non accontenta i capitolini. Pochi i tiri totali di una gara con poche occasioni. La squadra di Gasperini trova un altro pareggio in un match complicatissimo per la qualità dell’avversario ma anche per le numerose assenze tra i nerazzurri. Primo tempo senza spunti con l'Atalanta attenta a non lasciare spazi. La squadra di Sarri prova ad accelerare nella ripresa a caccia del gol vittoria ma il palo ferma Zaccagni. Nell’Atalanta, nel finale, esordio tra i professionisti per De Nipoti (classe 2003) e Sidibe (classe 2002). Un risultato che accontenta maggiormente i nerazzurri mentre i biancocelesti recriminano per una occasione persa.