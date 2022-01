L’Atalanta ne fa sei all’Udinese, al Napoli basta Petagna per battere la Samp

La Dea fa la voce grossa contro i friulani privi di tanti giocatori. Il Napoli torna alla vittoria dopo tre ko

Stravince l'Atalanta sul terreno dell'Udinese mentre al Maradona vittoria del Napoli per 1-0. Questi gli esiti delle partite cominciate alle 16.30. Al Friuli, tutto facile per la squadra di Gasperini che, contro un’Udinese con i giocatori contati per il Covid, inaugura il suo 2022 ritrovando la vittoria che mancava dal 12 dicembre. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l’ex Muriel dopo 5’. Prima dell'intervallo il tris di Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina. In classifica la Dea conserva il quarto posto.