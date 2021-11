L’Atalanta passa a Cagliari e inguaia Mazzarri

Zapata esalta la Dea che continua a vincere in trasferta

Il Cagliari non ha Cristiano Ronaldo e lo sa bene Gian Piero Gasperini che stasera esulta dopo il 2-1 all'Unipol Domus. Il tecnico dell'Atalanta infatti non ha subito il pari nel finale come nel match di Champions di martedì scorso per merito del fuoriclasse portoghese. Partenza prepotente della squadra nerazzurra che passa in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Pasalic al 6'. Pareggia Joao Pedro ma sul finire di primo tempo Zapata riporta avanti i bergamaschi. Nella ripresa la partita è stata gestita bene dalla Dea che ha cercato di incrementare il vantaggio. Il Cagliari ha provato a rimettere in equilibrio il risultato ma non ci è riuscito. Sardi sempre più inguaiati e la panchina di Mazzarri scricchiola. L'Atalanta ha vinto 5 delle 6 trasferte di A.