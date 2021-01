L’Atalanta perde Romero: il difensore positivo al Coronavirus

Brutta notizia per l’Atalanta: i nerazzurri dovranno fare a meno di Cristian Romero. Il difensore argentino, infatti, è risultato positivo al Coronavirus durante gli ultimi test. Questo il comunicato della società: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

PUNTO DI FORZA

Si tratta di una grave perdita per l’Atalanta in vista del big match contro la Lazio. Infatti il difensore si era rivelato decisivo nelle ultime uscite. Su tutte spicca il match contro il Milan, quando Romero siglò la rete del vantaggio con un pregevole colpo di testa.