L’Atalanta riabbraccia i tifosi: per amichevole col Pordenone in 1000 al Gewiss Stadium

I tifosi tornano allo stadio

Una bella notizia per gli appassionati di calcio e soprattutto per i tifosi dell' Atalanta . I fan del club bergamasco potranno tornare a fare il tifo da vicino per i propri idoli. La squadra di Gasperini sarà impegnata sabato in un'amichevole pre stagionale contro il Pordenone. Per l'occasione, 1000 tifosi nerazzurri potranno assistere alla partita del Gewiss Stadium. L'annuncio è arrivato direttamente dal club con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui profili social.

LA NOTA - "In occasione dell’amichevole Atalanta-Pordenone, in programma sabato 31 luglio al Gewiss Stadium, la Società informa che sarà consentito l’accesso a 1.000 tifosi come da normative vigenti. La partita è in programma con inizio alle 16.30. Le modalità di acquisto dei tagliandi saranno rese note a breve", queste le parole del comunicato dell'Atalanta. Dopo i piccoli problemi dovuti al mercato tra tifoseria e società, ecco quindi un primo modo per far tornare il sereno tra le parti e siamo convinti che tra la famiglia Percassi e il pubblico di Bergamo non ci saranno ulteriori screzi.