L’Atalanta si gode Muriel da record: mai così bene tra gol e assist in carriera

Il colombiano fa registrare numeri impressionanti in Serie A

Cinquina e secondo posto in classifica. Vola l' Atalanta in campionato e grazie alla vittoria netta contro il Bologna nell'ultimo turno di Serie A vola anche Luis Muriel . L'attaccante colombiano, protagonista con una rete e un assist contro i rossoblù fa siglare un personalissimo record.

L'attaccante dell'Atalanta è a quota 19 reti, l'anno scorso si era fermato a 18. Stesso discorso per le assistenze ai compagni, già 8 in questa annata. Con ancora 5 gare da disputare, c'è da ipoizzare che questi numeri possano essere migliorati ulteriormente. La Dea e mister Gasperini se lo augurano...