L’Atalanta soffre ma espugna la Sardegna Arena. Tris della Samp contro la Spal. Riscatto Fiorentina a Parma. Il Brescia vince e spera

Non si ferma l’Atalanta di Gasperini che alla Sardegna Arena trova una vittoria molto sofferta. I bergamaschi vincono 1-0 grazie al rigore di Muriel. Incredibile harakiri dell’Udinese in casa contro il Genoa. I bianconeri avanti 2-0 si fanno recuperare nel finale terminando il match sul 2-2. Ottima vittoria del Brescia contro il Verona, ma i tre punti potrebbero anche non bastare a Lopez. La Fiorentina dopo il 3-1 contro il Sassuolo rialza la testa e batte il Parma in trasferta 1-2.

Cagliari – Atalanta

Partita vivace quella della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. La squadra di Zenga nel primo tempo gioca bene e trova anche un euro gol con Simeone. L’attaccante però vedere annullare il gol per un tocco di mano precedente. La partita cambia poi al 26esimo del primo tempo quando Carboni commette fallo da rigore e viene espulso. Dal dischetto Muriel non sbaglia e porta avanti i suoi. Nel finale di primo tempo Palomino non trova il gol del 2-0 e nella seconda parte di gara il Cagliari non riesce a pareggiare i conti. I nerazzurri con questa vittoria si portano ad un punto dall’Inter al terzo posto.

Parma – Fiorentina

Partita decisa dai rigori quella tra Parma e Fiorentina. Al Tardini la Fiorentina riesce a vincere grazie alla doppietta di Pulgar dal dischetto. I viola iniziano molto bene il match rendendosi sempre molto pericolosi dalle parti di Sepe. Il primo rigore è causato da un intervento sporco di Gagliolo su Venuti, mentre il secondo penalty arriva dopo il tocco di mano di Darmian. I ducali provano a rientrare in partita grazie al rigore trasformato da Kucka, ma gli sforzi dei ducali non servono ad evitare una sconfitta pesante in chiave europea.

Udinese – Genoa

Continua a vincere l’Udinese di Gotti che alla Dacia Arena batte il Genoa 2-0. La squadra bianconera ad inizio partita deve subito difendersi dall’attacco ospite con Musso bravo a respingere il calcio di punizione di Iago Falque. Al 44esimo Fofana porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa su assist di De Paul. Nella seconda parte di gara l’Udinese continua a spingere sfiorando il gol Larsen che raccoglie l’assist di Sema. Al 73esimo Lasagna trova il gol sulla ripartenza di Fofana. L’attaccante è bravo a seguire e in area fa partire un missile su cui Perin non può fare nulla. A dieci minuti dalla fine Pandev riporta in partita i suoi. Nel finale l’Udinese si addormenta e a tempo scaduto il Genoa su rigore di Pinamonti trova il gol del 2-2 finale.

Brescia – Hellas Verona

Il Brescia contro l’Hellas prova a fare la voce grossa fin da subito. La squadra di Lopez dopo pochi minuti colpisce un legno con Torregrossa che si trova il pallone sul piede dopo un intervento impreciso di Silvestri. Qualche istante dopo Dessena non sfrutta una brutta uscita del portiere avversario e non insacca. Anche il Verona poi ci prova con Di Carmine, ma le conclusioni della squadra di Juric sono imprecise. Nella seconda parte di gara Papetti trova la prima gioia in Serie A staccando di testa su corner di Tonali. Donnarumma nel finale fissa il 2-0.

Sampdoria – Spal

Tutto facile per la Sampdoria di Ranieri che in casa non lascia scampo ad una Spal ormai sempre più indirizzata verso la Serie B. I ragazzi di Ranieri fanno tutto nel primo tempo con la doppietta di Linetty che apre le marcature all’undicesimo. Nel recupero della prima parte Gabbiadini fissa il 2-0, e allo scadere sempre Linetty chiude il match. Seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati che vedono allontanarsi la zona retrocessione.