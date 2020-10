L’Atalanta torna a sorridere: battuto il Crotone 2-1, la vetta dista un solo punto

Dopo due sconfitte consecutive, l’Atalanta ritrova il sorriso. La Dea si impone sul campo del Crotone al termine di una gara combattuta. I tre punti diventano importanti per riprendere la marcia interrotta, portandosi a un solo punto dal Milan capolista. Decisivo Luis Muriel, autore di una doppietta.

LA GARA

Nei primi minuti le due squadre si sfidano a viso aperto. Muriel sfiora per due volte il vantaggio dell’Atalanta, mentre Reca mette i brividi ai bergamaschi. Al 26′, però, la Dea trova l’1-0 grazie proprio all’attaccante colombiano, bravo a farsi trovare pronto sul suggerimento di Malinovskyi e a battere il portiere con un destro preciso. Passano dodici minuti e l’Atalanta raddoppia: Muriel si prende la rivincita su Cordaz che aveva respinto la sua conclusione poco prima, infilandolo su assist di Gomez. Sembra tutto finito, ma il Crotone è in partita e grazie alla percussione vincente di Simy accorcia le distanze. Nella ripresa l’incontro si fa più nervoso e tattico. Fioccano i cartellini e le occasioni migliori sono dell’Atalanta che non trova il tris prima con Hateboer e poi con Malinovski. Finisce 2-1 per l’Atalanta.