L’Atalanta vola e De Roon scherza: “Viviamo in un mondo in cui Hateboer ha gli stessi gol di Ibrahimovic…”

Non è una novità vederla lì in testa alla classifica. L’Atalanta si conferma anche in questo inizio di stagione una delle squadre più in forma e spettacolari ma soprattutto con una vena realizzativa davvero eccellente. Sono ben 4 le reti rifilate alla Lazio nella gara di recupero della prima giornata. Oltre alla doppietta di Gomez e alla rete di Gosens, ecco il gol di Hans Hateboer, il secondo della sua stagione che è stato accolto in modo molto simpatico dai compagni, in modo particolare da Marten De Roon…

De Roon scherza ed esalta Hateboer

Non è certo nuovo a siparietti social o a commenti davvero esilaranti e anche questa volta De Roon si conferma autentico fuoriclasse sul web, oltre che sul campo. Simpatico il messaggio allegato ad una foto di squadra in compagnia di alcuni dei protagonisti della gara. Su tutti, appunto, Hateboer. “Stiamo vivendo in un mondo in cui Hans Hateboer ha gli stessi gol fatti di Zlatan (Ibrahimovic). Ma che squadra è questa!”, ha scritto l’olandese con tanto entusiasmo per la vittoria ottenuta.

E chissà che con lo stop forzato dello svedese del Milan, Hateboer, anche grazie a questo particolare incoraggiamento da parte del compagno, non possa superare “il rivale”.