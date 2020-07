L’Atalanta vola e Malinovskiy è da record: nessuno come lui per gol da fuori area in Europa

L’Atalanta continua nella sua marcia pazzesca in Serie A. Altro successo, questa volta in trasferta in quel di Parma, e battaglia per il secondo posto che si deciderà all’ultima giornata nel big match contro l’Inter. Protagonisti della gara Ruslan Malinovskiy e Papu Gomez, autori delle due reti che hanno ribaltato l’inizia gol di Kulusevski.

Ma è proprio la prima rete siglata dalla Dea a valere un record per il giocatore ucraino.

Malinovskiy: nessuno come lui in Europa

Una rete su punizione di Ruslan Malinovskiy ha permesso alla Dea di pareggiare e portarsi sull’1-1 in quella che sembrava poter essere una partita stregata. Invece, il quinto gol del giocatore ucraino da fuori area ha decisamente cambiato le sorti della sfida e… segnato un record. Infatti, come ricorda Opta, per il classe 1993 si tratta del quinto gol da fuori area. Nessuno nei top 5 campionati d’Europa è riuscito a segnare di più dalla distanza. Una statistica che conferma la bontà dell’affare messo a segno dalla squadra di Percassi che ha portato a Bergamo il talento ex Genk ed è stata capace di farlo crescere notevolmente.

