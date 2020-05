Lautaro al Barcellona? Dalla cessione potrebbe nascere…una scuola

Le voci di un presunto trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona non smettono di circolare. Il club blaugrana è forte sul giocatore già da tempo, ma la società nerazzurra non farà sconti. Da luglio si attiverà anche la clausola rescissoria di 111 milioni, ma il Barcellona ci proverà anche con qualche contropartita. Anche l’Inter ha obiettivi in Catalunya e quest’ultima strada non è assolutamente da bocciare. Sul piatto gli spagnoli potrebbero mettere Vidal, da tempo oggetto del desiderio di Conte e della società.

Progetto scuola

I tifosi blaugrana però non sono i soli che sperano nel buon esito della trattativa. Dall’Argentina infatti, anche il Liniers spera che l’attaccante sposi il progetto Barcellona. Il club argentino ha infatti visto nascere sportivamente il centravanti prima che si accasasse al Racing. In caso di cessione la percentuale della vendita potrebbe permettere alla piccola squadra di costruire una scuola nel centro sportivo: “Il passaggio di Lautaro al Barcellona ci permetterebbe di costruire edifici scolastici all’interno del nostro centro sportivo, che è molto grande. Dovremmo iniziare dall’asilo e dalla scuola elementare. Non ho ancora detto nulla a Lautaro sull’idea della scuola, ma sarà sicuramente molto felice. Mi chiede sempre cosa stiamo facendo, come vanno i lavori. Sa tutto ciò che accade qui. Vuole che il club cresca“. Queste le sue parole a Mundo Deportivo.

Messi chiama Lautaro

Anche Leo Messi sembrerebbe caldeggiare per il buon esito della trattativa tra il suo club e l’Inter: “Ad essere onesto, non so davvero se ci siano o non ci siano in corso trattative in questo momento per lui, non ne ho idea. Penso di averlo già detto, che Lautaro Martinez è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla… Ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà“.